ФСБ использовала интимные фото Азата Мифтахова, чтобы перевести его в касту «опущенных»

Сотрудники ФСБ использовали интимные фото аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, отбывающего наказание в ИК-17 в Омутнинске, чтобы надавить на него, сообщает DOXA со ссылкой на жену Мифтахова Елену Горбань.

По ее словам, таким образом другие заключенные узнали о его бисексуальности и перевели Мифтахова в касту «опущенных». Как рассказала Горбань, заключенные, узнавшие об ориентации математика, посоветовали ему ничего не отрицать.

«Они его убеждали, что ему самому, наверное, так будет комфортнее, удобнее, что он будет больше общаться с людьми, которые, в отличие от многих других заключенных, не разделяют гомофобные взгляды. Так оно и вышло», — рассказала Горбань.

Также она объяснила, что Мифтахов решил придать огласке свой тюремный статус, чтобы «подвергнуть критике систему неравенства заключенных в тюрьме». По словам Горбань, новое положение осложнило пребывание математика в колонии, но статус политзаключенного дает ему дополнительную защиту.

В марте 2023 года к Мифтахову в колонию приезжали сотрудники ФСБ. По мнению сторонников математика, силовики хотят предъявить ему новые обвинения.

Мифтахова задержали в феврале 2019 года по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По версии следствия, он и его знакомые-анархисты разбили окно офиса «Единой России» в Ховрино. В 2021 году суд приговорил его к шести годам общего режима. Позже приговор смягчили на три месяца.