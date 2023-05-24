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В Ялте национализируют квартиру Елены Зеленской

В Крыму российские власти национализируют ялтинскую квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крупные винодельские предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество», — заявил Аксенов.

По его словам, под национализацию попало здание в Симферополе, которое принадлежало «запрещенному в России экстремистскому "меджлису"».

В конце октября 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество «связанных с киевским режимом» лиц. Тогда сообщалось, что под национализацию подпадут компания «РусЛайн Ко», «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и «Судостроительный завод «Залив».

Зимой российские власти национализировали около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам.

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В Крыму российские власти национализируют ялтинскую квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крупные винодельские предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество», — заявил Аксенов.

По его словам, под национализацию попало здание в Симферополе, которое принадлежало «запрещенному в России экстремистскому "меджлису"».

В конце октября 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество «связанных с киевским режимом» лиц. Тогда сообщалось, что под национализацию подпадут компания «РусЛайн Ко», «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и «Судостроительный завод «Залив».

Зимой российские власти национализировали около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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