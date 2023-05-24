В Ялте национализируют квартиру Елены Зеленской

В Крыму российские власти национализируют ялтинскую квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крупные винодельские предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество», — заявил Аксенов. По его словам, под национализацию попало здание в Симферополе, которое принадлежало «запрещенному в России экстремистскому "меджлису"».