В Ялте национализируют квартиру Елены Зеленской

В Крыму российские власти национализируют ялтинскую квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Крупные винодельские предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество», — заявил Аксенов.
По его словам, под национализацию попало здание в Симферополе, которое принадлежало «запрещенному в России экстремистскому "меджлису"».
В конце октября 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество «связанных с киевским режимом» лиц. Тогда сообщалось, что под национализацию подпадут компания «РусЛайн Ко», «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и «Судостроительный завод «Залив».
Зимой российские власти национализировали около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам.
В Крыму российские власти национализируют ялтинскую квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Крупные винодельские предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество», — заявил Аксенов.
По его словам, под национализацию попало здание в Симферополе, которое принадлежало «запрещенному в России экстремистскому "меджлису"».
В конце октября 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество «связанных с киевским режимом» лиц. Тогда сообщалось, что под национализацию подпадут компания «РусЛайн Ко», «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и «Судостроительный завод «Залив».
Зимой российские власти национализировали около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам.