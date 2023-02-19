Российские власти национализировали в Крыму около 700 активов украинских физических лиц

В Крыму российские власти национализировали около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам. Об этом ТАСС заявил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

«Объекты, которые перешли в собственность Крыма, по нашим предварительным подсчетам, оцениваются в десятки миллиардов рублей. Для нашего бюджета это будет серьезное финансовое поступление, мы сможем направить эти средства на меры социальной поддержки участников СВО, их семей, родных погибших солдат», — сказал он.

В начале февраля Константинов говорил, что изъятию на полуострове подлежат активы таких предпринимателей и политиков, как Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Сергей Тарута и другие. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба «Динамо Киев».