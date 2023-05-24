Историческое здание петербургской тюрьмы «Кресты» передали госкомпании «Дом.рф»

«Кресты» будут переданы компании «для развития территории» по итогам торгов. Подготовка объекта к аукциону уже началась, заявили в «Дом.рф». В собственность госкомпании перешел земельный участок и 24 объекта недвижимого имущества, расположенные на Арсенальной набережной, 7.

Историческое здание петербургской тюрьмы «Кресты» передано госкомпании «Дом.рф», сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

Права ФСИН на пользование этим объектом прекращены. Как пишет «Фонтанка», с этого момента «Кресты» перестали быть тюрьмой.

В «Дом.рф» добавили, что планируют провести консультации с администрацией города, экспертами, жителями и инвесторами, «чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры».

Ранее ФСИН и руководство города, как пишет ТАСС, высказывали различные идеи по превращению «Крестов», например, в гостиницу, арт-объект или музей.

Исторический комплекс «Крестов» признан памятником архитектуры. Он возведен на набережной Невы в центральной части Петербурга в 1890 году на месте одиночной тюрьмы.

Название комплекса связано с его конфигурацией — два здания построены в форме крестов. С 1964 года «Кресты» стали следственным изолятором №1. в нем, в частности, держали политзаключенных.