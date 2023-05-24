Германия одобрила 2% заявок на убежище россиянам, бежавшим от участия в войне. Большая часть заявлений еще не рассмотрена

Власти ФРГ одобрили только 55 заявлений на предоставление убежища от мужчин из России, бежавших от участия в войне в Украине. Об этом сообщает RND со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Германии.

С начала войны в Украине 2485 российских мужчин в возрасте от 18 до 45 лет подали прошения о предоставлении убежища в Германии. Рассмотрено было только 814 из них, авторы 55 получили положительный ответ, 88 — отрицательный. Остальные из рассмотренных заявлений были отозваны «в рамках Дублинской процедуры». Согласно Дублинскому регламенту, человек может подать заявление о предоставлении убежища только в том государстве ЕС, куда впервые въехал после того, как покинул свою родную страну.

Около 1600 заявлений еще не были рассмотрены.

Как отмечает RND, предоставление убежища для бежавших от участия в войне россиян остается индивидуальным решением, всех заявителей проверяют, например, на причастность к военным преступлениям.