Болгарский поэт Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за роман «Времеубежище», сообщается на официальном сайте конкурса.

Господинов получит вознаграждение в размере $62 тысяч. По правилам премии, часть суммы он должен будет разделить с переводчицей книги на английский язык Анджелой Родел. Сама книга изначально была написана на болгарском языке, а работы писателя ни разу не публиковались в Великобритании.

Книга «Времеубежище» рассказывает о вымышленной клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера, где на каждом этаже воссоздается прошлое в мельчайших подробностях. По сюжету романа, по мере детализации прошлого в клинику приходят здоровые люди, которые таким образом пытаются скрыться от настоящего.

«Времеубежище» стало третьим романом Господинова. Его произведения изданы более чем на 25 языков, в том числе на русский.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы, учрежденная в 1968 году. Изначально лауреатами могли стать только граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились — теперь награду могут получить писатели из любой страны при условии, что их книга была опубликована британским издателем на английском языке в год присуждения премии.