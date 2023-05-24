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Болгарский поэт Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии по литературе

Болгарский поэт Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за роман «Времеубежище», сообщается на официальном сайте конкурса.

Господинов получит вознаграждение в размере $62 тысяч. По правилам премии, часть суммы он должен будет разделить с переводчицей книги на английский язык Анджелой Родел. Сама книга изначально была написана на болгарском языке, а работы писателя ни разу не публиковались в Великобритании.

Книга «Времеубежище» рассказывает о вымышленной клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера, где на каждом этаже воссоздается прошлое в мельчайших подробностях. По сюжету романа, по мере детализации прошлого в клинику приходят здоровые люди, которые таким образом пытаются скрыться от настоящего.

«Времеубежище» стало третьим романом Господинова. Его произведения изданы более чем на 25 языков, в том числе на русский.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы, учрежденная в 1968 году. Изначально лауреатами могли стать только граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились — теперь награду могут получить писатели из любой страны при условии, что их книга была опубликована британским издателем на английском языке в год присуждения премии.

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Болгарский поэт Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за роман «Времеубежище», сообщается на официальном сайте конкурса.

Господинов получит вознаграждение в размере $62 тысяч. По правилам премии, часть суммы он должен будет разделить с переводчицей книги на английский язык Анджелой Родел. Сама книга изначально была написана на болгарском языке, а работы писателя ни разу не публиковались в Великобритании.

Книга «Времеубежище» рассказывает о вымышленной клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера, где на каждом этаже воссоздается прошлое в мельчайших подробностях. По сюжету романа, по мере детализации прошлого в клинику приходят здоровые люди, которые таким образом пытаются скрыться от настоящего.

«Времеубежище» стало третьим романом Господинова. Его произведения изданы более чем на 25 языков, в том числе на русский.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы, учрежденная в 1968 году. Изначально лауреатами могли стать только граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились — теперь награду могут получить писатели из любой страны при условии, что их книга была опубликована британским издателем на английском языке в год присуждения премии.

pdfshareprint
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