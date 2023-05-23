«Важные истории»: в Ленинградской области 9,7 млн рублей, пожертвованных россиянами на войну, достались связанным с Ильей Трабером структурам

В Ленинградской области почти треть средств, пожертвованных россиянами на войну через губернаторский фонд, так и не дошла до фронта. Об этом говорится в расследовании «Важных историй».

С августа 2022 года по март 2023 года фонд собрал 56 млн рублей, отмечает издание. Дрозденко уверял, что регион собрал более 200 млн рублей «на помощь тем, кто на передовой».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в прошлом году подписал распоряжение о создании фонда «Ленинградский рубеж» для помощи российским военным. «Важные истории» выяснили, что попечительский совет фонда возглавляет криминальный авторитет Илья Трабер.

За восемь месяцев «Ленинградский рубеж» из 56 млн рублей израсходовал на закупки для военнослужащих 55 млн. Из этой суммы 37 млн рублей достались ООО «Стальпроминвест». Фонд заключил с компанией несколько договоров на поставку сапог, спальных мешков, армейских ковриков и других товаров для военных.

«Стальпроминвест» выступал только посредником и закупал товары для мобилизованных у других производителей.

По данным издания, реальный владелец этой компании — петербургский бизнесмен Олег Барзинский, связанный с Дрозденко и Трабером.