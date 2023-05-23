Украинца, задержанного в Туле два года назад по подозрению в шпионаже, приговорили к 16 годам колонии

Тульский областной суд приговорил гражданина Украины Андрея Петкевича, которого задержали два года назад, к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Как считают в спецслужбе, Петкевич по заданию разведки Украины пытался вербовать сотрудников российских оборонных предприятий — он хотел получить засекреченные данные о разработках стрелкового оружия.

Когда именно вынесли приговор — в пресс-службе не уточнили. «Медиазона» обратила внимание, что на сайте суда есть только одна карточка по делу о шпионаже. На ней скрыты все имена, однако указано, что суд огласил приговор 15 февраля 2023 года.

О приговоре Петкевича еще в феврале писали «Тульские новости», но в ФСБ о решении суда отчитались только сейчас. По данным издания, осужденный родом из Днепропетровска.

Петкевича задержали в Туле еще в 2021 году. Как пишет «Дождь», судя по данным московских судов, Петкевича взяли под стражу в августе и все это время ему продлевали ему арест. Последнее решение по его делу московские суды вынесли еще в мае 2022 — тогда ему снова продлили арест.