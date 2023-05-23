Госдума приняла закон о штрафах за выброшенных животных

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект об усилении ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вводят административную ответственность за:

жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния;

несоблюдение общих требований к содержанию животных;

содержание животных, запрещенных к содержанию дома;

несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию;

нарушение требований к обращению с животными без владельцев.

За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, вводятся штрафы от 3 до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного преступления — штрафы до 100 тысяч рублей.

За ненадлежащее обращение с бездомными животными будут накладывать штрафы до 50 тысяч рублей, а на владельцев приютов за нарушения требований к деятельности — до 30 тыс. рублей.