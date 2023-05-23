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Госдума приняла закон о штрафах за выброшенных животных

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект об усилении ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вводят административную ответственность за:

  • жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния;
  • несоблюдение общих требований к содержанию животных;
  • содержание животных, запрещенных к содержанию дома;
  • несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию;
  • нарушение требований к обращению с животными без владельцев.

За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, вводятся штрафы от 3 до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного преступления — штрафы до 100 тысяч рублей.

За ненадлежащее обращение с бездомными животными будут накладывать штрафы до 50 тысяч рублей, а на владельцев приютов за нарушения требований к деятельности — до 30 тыс. рублей.

«За содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 200 тыс. рублей», 

— говорится в законопроекте.

Если питомец укусил человека, то на владельца животного может быть наложен штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Один из авторов законопроекта Павел Крашенинников заявил, что поправки будут «способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами».

16 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным властям, в том числе, усыплять бездомных животных.

Регионам предлагают самим определять перечень и порядок организации мероприятий по обращению с бродячими животными. По задумке авторов поправок, это будет осуществляться «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».

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Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект об усилении ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вводят административную ответственность за:

  • жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния;
  • несоблюдение общих требований к содержанию животных;
  • содержание животных, запрещенных к содержанию дома;
  • несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию;
  • нарушение требований к обращению с животными без владельцев.

За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, вводятся штрафы от 3 до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного преступления — штрафы до 100 тысяч рублей.

За ненадлежащее обращение с бездомными животными будут накладывать штрафы до 50 тысяч рублей, а на владельцев приютов за нарушения требований к деятельности — до 30 тыс. рублей.

«За содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 200 тыс. рублей», 

— говорится в законопроекте.

Если питомец укусил человека, то на владельца животного может быть наложен штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Один из авторов законопроекта Павел Крашенинников заявил, что поправки будут «способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами».

16 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным властям, в том числе, усыплять бездомных животных.

Регионам предлагают самим определять перечень и порядок организации мероприятий по обращению с бродячими животными. По задумке авторов поправок, это будет осуществляться «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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