Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным властям усыплять бездомных животных

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным властям, в том числе, усыплять бездомных животных. Об этом сообщается на сайте ГД.
Фото: скрин с трансляции Госдумы
Регионам предлагают самим определять перечень и порядок организации мероприятий по обращению с бродячими животными. По задумке авторов поправок, это будет осуществляться «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».
«Безусловно, такие решения должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе, в том числе — через своих представителей в органах законодательной власти субъекта», — говорится в пояснительной записке к документу.
В случае принятия нового законопроекта регионы смогут выбирать не действующую систему ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), а другие методы борьбы с бездомными животными. Какие именно — пока неизвестно.
Один из авторов поправок, депутат Дмитрий Кобылкин пообещал, что предложения от общественников и регионов будут проработаны ко второму чтению.
Сейчас в России действует закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно нему, бездомных собак должны отлавливать и передавать в приюты. Там животным проводят стерилизацию, а затем маркируют специальными метками — бирками.
Фотографии зверей публикуют в Интернете. После этого некоторые животные находят дом, а остальных, в случае неагрессивного поведения, выпускают обратно на улицы.