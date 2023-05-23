Экс-сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева приговорили к 14 годам лишения свободы

2-й Западный окружной военный суд приговорил экс-сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале Центра защиты прав человека «Мемориал».

Ранее прокурор запрашивал для него 21 год лишения свободы.

Хамроева задержали 24 февраля прошлого года. Силовики пришли с обыском к нему домой, а после суд отправил его в СИЗО «Лефортово», где он содержится до сих пор. Против Хамроева возбудили дело о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), а в октябре его обвинили в организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК).

Поводом для преследования правозащитника по статье об оправдании терроризма стали шесть постов в Facebook, в которых сотрудники ФСБ увидели поддержку деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РФ. Хамроев утверждает, что никогда не состоял в этой организации, а только помогал мусульманам, обвиняемым в причастности к ней.

«Деятельностью террористической организации» следствие посчитало, в частности, доклад о политических преследованиях «Хизб ут-Тахрир», а также жалобы и ходатайства в суды — в том числе в ЕСПЧ, пишет «Мемориал».

В рамках уголовного дела против Хамроева обыски прошли также в офисах «Мемориала» и «Гражданского содействия» — организации, помогающей беженцам.