Прокурор запросил для экс-сотрудника Правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева 21 год лишения свободы

Гособвинение во время прений во 2-м Западном окружном военном суде запросило для правозащитника и бывшего сотрудника Правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева 21 год лишения свободы, сообщается в телеграм-канале Центра защиты прав человека «Мемориал».

Хамроева задержали 24 февраля прошлого года. Силовики пришли с обыском к нему домой, а после суд отправил его в СИЗО «Лефортово», где он содержится до сих пор. Против Хамроева возбудили дело о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), а в октябре его обвинили в организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК).

Поводом для преследования правозащитника по статье об оправдании терроризма стали шесть постов в Facebook, в которых сотрудники ФСБ увидели поддержку деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РФ. Хамроев утверждает, что никогда не состоял в этой организации, а только помогал мусульманам, обвиняемым в причастности к ней.

«Деятельностью террористической организации» следствие посчитало, в частности, доклад о политических преследованиях «Хизб ут-Тахрир», а также жалобы и ходатайства в суды — в том числе в ЕСПЧ, пишет «Мемориал».