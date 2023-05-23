Экс-глава архангельского штаба Навального Андрей Боровиков, осужденный за репост клипа Rammstein, вышел из колонии

Боровиков отбывал срок в 2 года и 3 месяца колонии. Активиста в апреле 2021 года признали виновным в распространении порнографии через интернет (ч. 3 ст. 242 УК).

Бывший глава архангельского штаба Навального Андрей Боровиков, осужденный по делу о распространении порнографии за размещение в соцсети «ВКонтакте» клипа «Pussy» группы Rammstein, вышел из исправительной колонии №7 в Архангельской области, пишет 29.RU.

Экспертиза, сделанная по просьбе следствия, пришла к выводу об отсутствии у произведения художественной ценности и о его порнографическом содержании. При этом данный клип Rammstein не запрещен в России и доступен для просмотра на многих ресурсах.

Боровиков вину не признал, подчеркнув, что клип во «ВКонтакте» опубликовали еще сотни человек, и заявлял о политическом характере преследования.

Экс-глава архангельского штаба Навального ранее был судим по «дадинской» статье. Помимо этого, его обвиняли в пропаганде наркотиков за репост видеоклипа Децла, а также в пропаганде нацизма — за репост исторических кадров с Адольфом Гитлером.