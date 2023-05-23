Читинца оштрафовали по статье о «дискредитации» армии за фото в инстаграме

Центральный районный суд Читы оштрафовал местного жителя Ивана Лосева на 120 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии за публикацию в инстаграме, сообщает пресс-служба суда.

Изначально обвинение потребовало назначить штраф 150 тысяч рублей, однако суд учел, что Лосев раскаялся, а также что он находится под стражей и запретом определенных действий.

Причиной для штрафа, как сообщили в суде, стало фото с надписью, «дискредитирующее» российскую армию. О каком именно посте идет речь — неизвестно. В инстаграме Лосева есть публикация, где он дает интервью «Дождю» на фоне надписи «Спасите Украину». Также в его профиле есть видео-сюжет Русской службы «Би-Би-Си», где он комментирует появление ледяных скульптур военных в Чите.

В феврале 2023 года Лосева дважды оштрафовали на 35 тысяч рублей за то, что он рассказал в интервью «Дождю» и «Би-би-си» про свой первый штраф.

До этого Лосева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии после того, как он выложил в инстаграме сторис про свой сон с участием президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лосева, ему приснилось, что его мобилизовали и привезли в подготовительный лагерь, который атаковали ВСУ. Среди украинских военных также был Зеленский, с которым Лосев попросил сделать селфи.