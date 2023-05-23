Артисты и зоозащитники попросили Путина не принимать закон, позволяющий региональным властям усыплять бездомных животных

В числе подписантов 57 артистов, а также 45 представителей организаций, помогающих людям и животным. Обращение подписали, в том числе, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Эдита Пьеха, Дима Билан, Николай Басков, Леонид Ярмольник, Юрий Рост и Юлия Чичерина.

Поэт Илья Резник написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не принимать закон, позволяющий региональным властям усыплять бездомных животных. Письмо подписали более 100 человек, обратил внимание «Кедр».

«Призывы к убийству, злоба и жестокость по отношению к животным от отдельных руководителей регионов и чиновников, которые с их подачи распространяются в социальных сетях, рождают напряженность и агрессию в обществе, приводят к расколу и протестным настроениям, повышают уровень тревожности, что крайне опасно именно сегодня, когда страна проводит СВО, когда так необходимы единство и сплоченность»,

В обращении говорится, что действующая программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» (ОСВВ) работает эффективно, но СМИ не пишут о ее результатах.

Авторы письма отметили, что в регионах, где честно исполняется программа ОСВВ «за 5 лет реализации программы (с 2016 по 2020 год) количество безнадзорных животных снизилось на 77% и на 50% снизилось количество животных, у которых диагностировано бешенство».