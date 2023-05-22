Жителю Татарстана, которого три недели держал в рабстве полицейский, присудили 150 тысяч рублей компенсации

Нурлатский районный суд Татарстана назначил 150 тысяч рублей компенсации морального вреда местному жителю Идрису Садыкову, которого похитил полицейский и 20 дней заставлял работать на семейной ферме, сообщил правозащитный проект «Травмпункт».

Садыков просил взыскать 1,2 млн рублей с МВД РФ, однако суд посчитал, что 150 тысяч рублей — достаточная компенсация морального вреда. Садыков планирует обжаловать решение суда.

О похищении и содержании на ферме житель села под городом Нурлат на юге Татарстана Идрис Садыков рассказывал летом 2019 года. По его словам, вечером накануне Дня Победы бывший оперуполномоченный ОМВД по Нурлатскому району Динар Гафиятов задержал его по подозрению в ограблении магазина и увез на ферму к своему отцу Равилю, где заставлял работать.

По данным следствия, Садыкова избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. Татарстанца заставляли выполнять грязную работу, избивали его и угрожали «повесить на него дело», если он попытается сбежать. Мужчину, три недели жившего в будке, отпустили после того, как его сестра обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата.