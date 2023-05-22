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НовостиОбщество

В Москве загорелось здание, в котором находится военкомат

В Колодезном переулке в Москве произошел пожар в здании, в котором находится военкомат. Об этом сообщает РБК.

«Заявка была на Колодезный переулок, 14. Последняя информация: открытое горение ликвидировано, дальнейшая разведка проводится. Сведений по пострадавшим не поступало», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным ТАСС, прибывшие пожарные увидели открытое горение на шестом этаже здания. В нем также располагаются офисы, кафе и СПА.

обновлено в 9:25 мск

Пожар в здании с военкоматом на востоке Москвы потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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В Колодезном переулке в Москве произошел пожар в здании, в котором находится военкомат. Об этом сообщает РБК.

«Заявка была на Колодезный переулок, 14. Последняя информация: открытое горение ликвидировано, дальнейшая разведка проводится. Сведений по пострадавшим не поступало», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным ТАСС, прибывшие пожарные увидели открытое горение на шестом этаже здания. В нем также располагаются офисы, кафе и СПА.

обновлено в 9:25 мск

Пожар в здании с военкоматом на востоке Москвы потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

pdfshareprint
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