В Москве загорелось здание, в котором находится военкомат

В Колодезном переулке в Москве произошел пожар в здании, в котором находится военкомат. Об этом сообщает РБК.

«Заявка была на Колодезный переулок, 14. Последняя информация: открытое горение ликвидировано, дальнейшая разведка проводится. Сведений по пострадавшим не поступало», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным ТАСС, прибывшие пожарные увидели открытое горение на шестом этаже здания. В нем также располагаются офисы, кафе и СПА.