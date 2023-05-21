«Война – это запах трупов, говна, страха и боли»

Айза — гостья свежего выпуска подкаста «Поживем — увидим». До 24 февраля блогерка не интересовалась политикой. Она вела программы на российском телевидении, зарабатывала на рекламе в соцсетях и дружила со звездами шоу-бизнеса. Сейчас Айза выкладывает антивоенные посты в Твиттере и Инстаграме, где у нее 4 миллиона подписчиков.

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