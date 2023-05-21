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ИнтервьюОбщество

«Война – это запах трупов, говна, страха и боли»

Айза в подкасте «Поживем — увидим»

Айза — гостья свежего выпуска подкаста «Поживем — увидим». До 24 февраля блогерка не интересовалась политикой. Она вела программы на российском телевидении, зарабатывала на рекламе в соцсетях и дружила со звездами шоу-бизнеса. Сейчас Айза выкладывает антивоенные посты в Твиттере и Инстаграме, где у нее 4 миллиона подписчиков.

  • Как Айза растит двоих детей во время войны?
  • Когда в жизни Айзы появилась политика?
  • И что пережила Айза во время Первой чеченской войны?

Смотрите в новом видео!

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Айза — гостья свежего выпуска подкаста «Поживем — увидим». До 24 февраля блогерка не интересовалась политикой. Она вела программы на российском телевидении, зарабатывала на рекламе в соцсетях и дружила со звездами шоу-бизнеса. Сейчас Айза выкладывает антивоенные посты в Твиттере и Инстаграме, где у нее 4 миллиона подписчиков.

  • Как Айза растит двоих детей во время войны?
  • Когда в жизни Айзы появилась политика?
  • И что пережила Айза во время Первой чеченской войны?

Смотрите в новом видео!

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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