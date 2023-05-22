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На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилось внешнее электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба АЭС.

«В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов», — говорится в заявлении пресс-службы.

Причины отключения линии выясняются. На ЗАЭС утверждают, что радиационный фон на площадке, в санитарно защитной зоне и зоне наблюдения в норме.

обновлено в 10:50 мск

«Энергоатом» сообщил, что ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за обстрела со стороны России

«В результате террористического обстрела со стороны рашистов 22 мая утром, в 5:26, отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750кВ, от которой питала собственные нужды временно оккупированная Запорожская АЭС», — сказано в заявлении

С начала оккупации АЭС российскими властями она уже в седьмой раз переходит в режим блекаута. По подсчетам «Энергоатома», запаса горючего для дизель-генераторов хватит на десять суток.

Сегодня ночью из-за «технологического нарушения» были также обесточены Симферополь и Симферопольский район. Спустя четыре часа после происшествия «Крымэнергоинформ» отчиталось о возобновлении подачи электричества.

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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилось внешнее электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба АЭС.

«В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов», — говорится в заявлении пресс-службы.

Причины отключения линии выясняются. На ЗАЭС утверждают, что радиационный фон на площадке, в санитарно защитной зоне и зоне наблюдения в норме.

обновлено в 10:50 мск

«Энергоатом» сообщил, что ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за обстрела со стороны России

«В результате террористического обстрела со стороны рашистов 22 мая утром, в 5:26, отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750кВ, от которой питала собственные нужды временно оккупированная Запорожская АЭС», — сказано в заявлении

С начала оккупации АЭС российскими властями она уже в седьмой раз переходит в режим блекаута. По подсчетам «Энергоатома», запаса горючего для дизель-генераторов хватит на десять суток.

Сегодня ночью из-за «технологического нарушения» были также обесточены Симферополь и Симферопольский район. Спустя четыре часа после происшествия «Крымэнергоинформ» отчиталось о возобновлении подачи электричества.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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