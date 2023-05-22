На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение

обновлено в 10:50 мск

«Энергоатом» сообщил, что ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за обстрела со стороны России

«В результате террористического обстрела со стороны рашистов 22 мая утром, в 5:26, отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750кВ, от которой питала собственные нужды временно оккупированная Запорожская АЭС», — сказано в заявлении

С начала оккупации АЭС российскими властями она уже в седьмой раз переходит в режим блекаута. По подсчетам «Энергоатома», запаса горючего для дизель-генераторов хватит на десять суток.