МВД объявило в розыск актера Алексея Панина

Панин разыскивается по статье УК. Подробности не сообщаются.

Ранее «РИА Новости» писали, что СК возбудил уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) против Панина. Сам актер сейчас проживает в Испании.

Причиной для уголовного преследования стали высказывания актера, «оправдывающие теракт на Крымском мосту». По данным Mash, речь идет о посте в телеграм-канале Панина, который тот написал в день взрыва. Также стало известно о том, что в проданной квартире актера в Москве прошел обыск.