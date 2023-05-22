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МВД объявило в розыск актера Алексея Панина

МВД объявило в федеральный розыск актера Алексея Панина. Внимание на это обратила «Вёрстка».

Фото: скрин с базы розыска

Фото: скрин с базы розыска

Панин разыскивается по статье УК. Подробности не сообщаются.

Ранее «РИА Новости» писали, что СК возбудил уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) против Панина. Сам актер сейчас проживает в Испании.

Причиной для уголовного преследования стали высказывания актера, «оправдывающие теракт на Крымском мосту». По данным Mash, речь идет о посте в телеграм-канале Панина, который тот написал в день взрыва. Также стало известно о том, что в проданной квартире актера в Москве прошел обыск.

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МВД объявило в федеральный розыск актера Алексея Панина. Внимание на это обратила «Вёрстка».

Фото: скрин с базы розыска

Фото: скрин с базы розыска

Панин разыскивается по статье УК. Подробности не сообщаются.

Ранее «РИА Новости» писали, что СК возбудил уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) против Панина. Сам актер сейчас проживает в Испании.

Причиной для уголовного преследования стали высказывания актера, «оправдывающие теракт на Крымском мосту». По данным Mash, речь идет о посте в телеграм-канале Панина, который тот написал в день взрыва. Также стало известно о том, что в проданной квартире актера в Москве прошел обыск.

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