РИА Новости: против актера Алексея Панина, который выступил против войны в Украине, возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) против актера Алексея Панина, который сейчас проживает в Испании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Причиной для уголовного преследования стали высказывания актера, «оправдывающие теракт на Крымском мосту». По данным Mash, речь идет о посте в телеграм-канале Панина, который тот написал в день взрыва. Также стало известно о том, что в проданной квартире актера в Москве прошел обыск.