В Петербурге руководство «Объединения перевозчиков России» увезли на допрос в ФСБ по делу о подготовке к теракту после обысков

В Петербурге двоих руководителей и одного активиста «Объединения перевозчиков России» увезли на допрос в ФСБ по делу о подготовке к теракту (ст. 205 с прим. ст. 30 УК). До этого у них прошли обыски, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Задержанные — глава организации Сергей Владимиров и руководителе петербургского отделения Сергей Понеж. Имя третьего активиста не сообщается. С чем связано уголовное дело, неизвестно.

Кроме того, телеграм-канал «ГОРН» сообщает, что всех задержанных доставили для допроса в управление ФСБ на Литейном проспекте. Обыск в офисе «Объединения» еще не начался.

В ходе следственных действий силовики искали оружие и взрывчатку и требовали от активистов «признаться чуть ли не в подготовке покушения на убийство президента», говорится в сообщении.

В декабре 2017 года организацию признали «иностранным агентом». Минюст утверждал, что «Объединение перевозчиков России» получило однократное пожертвование в размере 250 тысяч рублей из Германии. Ранее члены ОПР организовывали акции протеста против системы «Платон».