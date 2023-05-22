Блогер Валерия Чекалина погасила долг по налогам, из-за которого против нее было возбуждено уголовное дело

Блогерка Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем выплатили все долги по налогам, сообщают РИА Новости со ссылкой на их адвоката Константина Третьякова.

Как рассказал адвокат, долг размером 311 миллионов рублей полностью погасили еще 3 мая. Так как все счета семьи были арестованы, им пришлось брать взаймы. Третьяков считает, что дальнейшее развитие дела будет интересно тем, кто «попал под уголовное преследование по схожим претензиям и сейчас стоит перед выбором».

7 марта против супругов возбудили уголовное дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК) на 311 млн рублей и об отмывании средств в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Как считает следствие, Чекалина с 2020 по 2022 год, при этом имея ИП и используя упрощенную систему налогообложения, заработала на проведении онлайн-марафонов больше допустимого лимита доходов. Также она привлекала в качестве пособников привлекала мужа и других родственников. Суд запретил Чекалиной пользоваться интернетом и телефоном на время следствия, а также общаться со свидетелями и соучастниками по делу.

В конце апреля на российской границе задержали блогерку Елену Блиновскую по делу о неуплате свыше 918 миллионов рублей налогов. Следствие утвеждает, что Блиновская, оказывая информационные услуги в интернете, используя схему «дробления» бизнеса. Во время