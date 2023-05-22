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Беспилотник сбросил взрывное устройство на здание администрации в селе Головчино Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью дрон сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша», — рассказал Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также ночью в Симферополе произошло «технологическое отключение электроэнергии», сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков. Спустя четыре часа «Крымэнергоинформ» отчиталось о возобновлении подачи электричества.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью дрон сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша», — рассказал Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также ночью в Симферополе произошло «технологическое отключение электроэнергии», сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков. Спустя четыре часа «Крымэнергоинформ» отчиталось о возобновлении подачи электричества.

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