Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против золотодобытчиков в Башкортостане после массовой акции протеста

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против промышленных компаний по добыче золота в Башкортостане после массовой акции протеста, сообщается в телеграм-канале информационного центра ведомства.

В СК заявили, что Бастрыкин ознакомился с обращением жителей по поводу выдачи лицензий частным компаниям на добычу золота и других полезных ископаемых на горном хребте Ирендык.

«Золотодобывающие организации осуществляют свою деятельность с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства, что влечет уничтожение флоры и фауны», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава СК поставил ситуацию в связи с аналогичным обращением жителей деревни Ишмурзино о нарушении правил охраны окружающей среды на контроль в центральном аппарате ведомства.



В СУ СК России по Республике Башкортостан организовали процессуальную проверку.