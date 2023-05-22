Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против золотодобытчиков в Башкортостане после массовой акции протеста

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против промышленных компаний по добыче золота в Башкортостане после массовой акции протеста, сообщается в телеграм-канале информационного центра ведомства.
В СК заявили, что Бастрыкин ознакомился с обращением жителей по поводу выдачи лицензий частным компаниям на добычу золота и других полезных ископаемых на горном хребте Ирендык.
«Золотодобывающие организации осуществляют свою деятельность с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства, что влечет уничтожение флоры и фауны», — сообщили в ведомстве.
Ранее глава СК поставил ситуацию в связи с аналогичным обращением жителей деревни Ишмурзино о нарушении правил охраны окружающей среды на контроль в центральном аппарате ведомства.
В СУ СК России по Республике Башкортостан организовали процессуальную проверку.
В минувшие выходные, 20 мая, в селе Темясово в Баймакском районе Башкортостана состоялся народный сход в защиту хребта Ирандык от золотодобытчиков. Один из организаторов мероприятия Ильсур Ирназаров сообщил «Ъ-Уфа», что участие в нем приняли около семи тысяч человек. На сходе присутствовал вице-премьер республики Азамат Абдрахманов. Участники мероприятия встретили Абдрахманова криками, свистами и скандированием «Уходи!»
Протест был согласован властями: за 12 дней организаторы уведомили о нем муниципальную администрацию, за четыре дня до мероприятия получили на него разрешение. Селяне выступали против «варварских методов добычи полезных ископаемых», которые уничтожают местную природу. Протестующие также утверждали, что из-за добычи недр местные жители страдают от онкологических заболеваний.
Участники схода проголосовали против разработки горного хребта Ирандык, а также потребовали изменить законодательство, чтобы пользование недрами было возможно исключительно при положительном решении схода местного населения.
Чиновники пообещали протестующим, что две компании — «Бураган» и «Евразийская горнопромышленная компания» — откажутся от добычных лицензий.
Ирандык — горный хребет на востоке и юго-востоке Башкортостана, он расположен на территории Учалинского, Абзелиловского, Баймакского и Хайбуллинского районов. Длина хребта — 135 километров, высшая точка — гора Караташмас (987 м). На склонах хребта расположены озера Графское и Талкас, а также истоки рек Таналык, Туяляс и Большой Кизил.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против промышленных компаний по добыче золота в Башкортостане после массовой акции протеста, сообщается в телеграм-канале информационного центра ведомства.
В СК заявили, что Бастрыкин ознакомился с обращением жителей по поводу выдачи лицензий частным компаниям на добычу золота и других полезных ископаемых на горном хребте Ирендык.
«Золотодобывающие организации осуществляют свою деятельность с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства, что влечет уничтожение флоры и фауны», — сообщили в ведомстве.
Ранее глава СК поставил ситуацию в связи с аналогичным обращением жителей деревни Ишмурзино о нарушении правил охраны окружающей среды на контроль в центральном аппарате ведомства.
В СУ СК России по Республике Башкортостан организовали процессуальную проверку.
В минувшие выходные, 20 мая, в селе Темясово в Баймакском районе Башкортостана состоялся народный сход в защиту хребта Ирандык от золотодобытчиков. Один из организаторов мероприятия Ильсур Ирназаров сообщил «Ъ-Уфа», что участие в нем приняли около семи тысяч человек. На сходе присутствовал вице-премьер республики Азамат Абдрахманов. Участники мероприятия встретили Абдрахманова криками, свистами и скандированием «Уходи!»
Протест был согласован властями: за 12 дней организаторы уведомили о нем муниципальную администрацию, за четыре дня до мероприятия получили на него разрешение. Селяне выступали против «варварских методов добычи полезных ископаемых», которые уничтожают местную природу. Протестующие также утверждали, что из-за добычи недр местные жители страдают от онкологических заболеваний.
Участники схода проголосовали против разработки горного хребта Ирандык, а также потребовали изменить законодательство, чтобы пользование недрами было возможно исключительно при положительном решении схода местного населения.
Чиновники пообещали протестующим, что две компании — «Бураган» и «Евразийская горнопромышленная компания» — откажутся от добычных лицензий.
Ирандык — горный хребет на востоке и юго-востоке Башкортостана, он расположен на территории Учалинского, Абзелиловского, Баймакского и Хайбуллинского районов. Длина хребта — 135 километров, высшая точка — гора Караташмас (987 м). На склонах хребта расположены озера Графское и Талкас, а также истоки рек Таналык, Туяляс и Большой Кизил.