Суд приговорил контрактника к 2 годам условно за утерю автомата. Приговор смягчили за участие в войне в Украине и броске на Приштину в 1999 году

Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Сергея Успенского к двум годам лишения свободы условно за утерю автомата Калашникова (ч. 2 ст. 348 УК). Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Как следует из приговора, Успенский получил автомат в сентябре 2022 года. 2 января он пошел выпить, оружие взял с собой и оставил его без присмотра. На утро военнослужащий обнаружил пропажу.

Успенскому грозило до семи лет лишения свободы. Приговор смягчили, так как военный полностью признал вину и возместил ущерб в 96 тысяч рублей. Смягчающими обстоятельствами также сочли участие в войне в Украине и в операции по захвате аэропорта в Косове в 1999 году. Кроме того, в приговоре говорится, что военнослужащий оказывает материальную помощь своей дочери.