«Коммерсант»: суд приговорил к 5,5 года колонии контрактника, оставившего часть. У него трое малолетних детей

Ставропольский гарнизонный военный суд приговорил многодетного контрактника Виталия Маткина к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о самовольном оставлении военной части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант».



Как стало известно изданию, 27 июля 2022 года Маткин заключил контракт на военную службу и был определен машинистом команды непотопления в береговую часть в Североморске.

26 сентября он получил разрешение командования покинуть место дислокации и должен был вернуться в тот же день, однако не сделал этого.

По версии следствия, «желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей» мужчина уехал в Рязань, где находилась его семья, а оттуда в Ставрополь, где у них есть квартира.