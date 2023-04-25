«Коммерсант»: суд приговорил к 5,5 года колонии контрактника, оставившего часть. У него трое малолетних детей

Ставропольский гарнизонный военный суд приговорил многодетного контрактника Виталия Маткина к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о самовольном оставлении военной части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант».
Как стало известно изданию, 27 июля 2022 года Маткин заключил контракт на военную службу и был определен машинистом команды непотопления в береговую часть в Североморске.
26 сентября он получил разрешение командования покинуть место дислокации и должен был вернуться в тот же день, однако не сделал этого.
По версии следствия, «желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей» мужчина уехал в Рязань, где находилась его семья, а оттуда в Ставрополь, где у них есть квартира.
После оставления части мужчина несколько месяцев работал таксистом, пока в декабре его не остановил сотрудник ГИБДД. Маткина доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он находится в розыске.
Адвокат мужчины Светлана Васильева отмечала, что на момент оставления части мужчина не прошел испытательный срок по контракту, который в соответствии с этим должен был быть расторгнут.
При этом Южный окружной военный суд отклонил апелляцию, и приговор вступил в силу, отмечает «Коммерсант». Судебная коллегия по уголовным делам посчитала приговор Маткину «справедливым и соразмерным содеянному». Суд не стал принимать во внимание тот факт, что на иждивении у мужчины остаются трое маленьких детей.