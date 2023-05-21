Областная прокуратура: в результате обстрела Донецкой области погибли два человека

Российские войска обстреляли Донецкую область, в результате чего есть погибшие и раненные. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«По данным следствия, в результате попаданий по жилой застройке погибли двое мужчин 46 и 55 лет. Еще шесть местных жителей — двое мужчин и четверо женщин — получили телесные повреждения. Врачи диагностировали у пострадавших огнестрельные осколочные ранения головы, туловища и конечностей», — говорится в пресс-релизе.

Были повреждены частные и многоквартирные дома, территории предприятий и объекты гражданской инфраструктуры.

Под обстрел попали города Авдеевка, Часов Яр, поселок городского типа Нью Йорк города Торецка и село Георгиевка Марьинского территориального общества.

Кроме того, в результате обстрела Херсонской области погиб один местный житель. Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

«Российская армия убила мирного жителя поселка Казачье. Враг прицельно обстрелял жилой дом, в результате чего несовместимые с жизнью травмы получил 55-летний мужчина», — написал он.