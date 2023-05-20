Минфин США впервые снял санкции с крупного российского бизнесмена. Им стал основатель группы IBS Анатолий Карачинский

Министерство финансов США сняло санкции с сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского. Об этом говорится на сайте ведомства.

В пресс-релизе не уточняется, по какой причине были сняты ограничения. Как отмечает «Агентство», это первый случай за все время войны, когда Минфин США снимает санкции с крупного российского бизнесмена.

Кроме того, санкции сняли также с независимого директора Совкомбанка Жоэля Лотье и яхты Axioma. Ее связывают с бизнесменом Дмитрием Пумпянским.

Санкции против Карачинского ввели в апреле 2022 года из-за то, что он состоял в наблюдательном совете банка «Открытие». Спустя шесть дней он и еще несколько членов совета сложили с себя полномочия.

Кроме того, после попадания под санкции Карачинский вышел из совета директоров IBS и продал свои акции менеджменту.

В июле прошлого года Bloomberg сообщало, что 30 человек подали в суд на ЕС с требованием снять с них санкции, еще десять напрямую обратились к Евросоюзу с такой просьбой.

Ранее стало известно, что Михаил Фридман уговорил многих российских оппозиционеров подписать письма в адрес Еврокомиссией с просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-групп».

В 2021 году Карачинский входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.