Мэр Краснодара поручил проверить городские караоке-клубы из-за песни «Ще не вмерла Украина», которую включили в одном из них

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проверить городские караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки (настоящее время артиста — Андрей Данилко) «Ще не вмерла Украина», которую включили в одном из них. Об этом говорится на официальном сайте городской администрации.
Фото: караоке-клуб «Ля-Мажор»
Мэр Краснодара поручил «вообще исключить возможность подобных инцидентов», сообщила администрация города. Кроме того, правоохранительные органы проводят расследование инцидента.
Ранее в краснодарском караоке-клубе «Ля-Мажор» поставили песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина» (другое название — «Гулянка»). 19 мая в интернете распространилось видео, как посетители клуба танцуют под нее и подпевают словам.
Куплеты песни написаны на русском языке, в ее припеве поется: «Льются песни, льются вина, и стучат, стучат, стучат бокалы в такт. Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так».
Управляющая караоке-клуба заявила, что в заведении «принципиально не дают гостям петь песни на украинском языке», однако с песней Верки Сердючки «звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные».
«Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому „на автомате“ ее включил», — уточнил сотрудница «Ля-Мажор».
19 мая РИА Новости сообщило, что полиция Кубани организовала проверку после появившегося в интернете видео.
«Это строчка из государственного гимна Украины. В реестре Минюста РФ, где учтены все запрещенные в России за экстремизм материалы, гимн Украины, в целом, и эта строчка, в частности, не значится. Однако запрещен один из графических материалов запрещенного полка „Азов“, где приводится эта фраза», — указывает агентство.
В конце декабря в Крыму арестовали троих мужчин на 11, 12 и 13 суток по статье о «дискредитации» ВС РФ за то, что «слушали и громко пели песни украинских националистов».
В октябре суд в Крыму оштрафовал «Миссис Королеву Красоты» Крыма Ольгу Валееву на 40 тысяч рублей за видео, на котором она вместе с подругой исполняет песню «Червона Калина». В интернете было опубликовано видео с извинениями Валеевой и второй девушки, исполнявшей песню. Они заявили, что не знали о том, что «Червона Калина» «несет какой-то националистический характер».
Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проверить городские караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки (настоящее время артиста — Андрей Данилко) «Ще не вмерла Украина», которую включили в одном из них. Об этом говорится на официальном сайте городской администрации.
Фото: караоке-клуб «Ля-Мажор»
Мэр Краснодара поручил «вообще исключить возможность подобных инцидентов», сообщила администрация города. Кроме того, правоохранительные органы проводят расследование инцидента.
Ранее в краснодарском караоке-клубе «Ля-Мажор» поставили песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина» (другое название — «Гулянка»). 19 мая в интернете распространилось видео, как посетители клуба танцуют под нее и подпевают словам.
Куплеты песни написаны на русском языке, в ее припеве поется: «Льются песни, льются вина, и стучат, стучат, стучат бокалы в такт. Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так».
Управляющая караоке-клуба заявила, что в заведении «принципиально не дают гостям петь песни на украинском языке», однако с песней Верки Сердючки «звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные».
«Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому „на автомате“ ее включил», — уточнил сотрудница «Ля-Мажор».
19 мая РИА Новости сообщило, что полиция Кубани организовала проверку после появившегося в интернете видео.
«Это строчка из государственного гимна Украины. В реестре Минюста РФ, где учтены все запрещенные в России за экстремизм материалы, гимн Украины, в целом, и эта строчка, в частности, не значится. Однако запрещен один из графических материалов запрещенного полка „Азов“, где приводится эта фраза», — указывает агентство.
В конце декабря в Крыму арестовали троих мужчин на 11, 12 и 13 суток по статье о «дискредитации» ВС РФ за то, что «слушали и громко пели песни украинских националистов».
В октябре суд в Крыму оштрафовал «Миссис Королеву Красоты» Крыма Ольгу Валееву на 40 тысяч рублей за видео, на котором она вместе с подругой исполняет песню «Червона Калина». В интернете было опубликовано видео с извинениями Валеевой и второй девушки, исполнявшей песню. Они заявили, что не знали о том, что «Червона Калина» «несет какой-то националистический характер».