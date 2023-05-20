Мэр Краснодара поручил проверить городские караоке-клубы из-за песни «Ще не вмерла Украина», которую включили в одном из них

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проверить городские караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки (настоящее время артиста — Андрей Данилко) «Ще не вмерла Украина», которую включили в одном из них. Об этом говорится на официальном сайте городской администрации.

Ранее в краснодарском караоке-клубе «Ля-Мажор» поставили песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина» (другое название — «Гулянка»). 19 мая в интернете распространилось видео, как посетители клуба танцуют под нее и подпевают словам.

Куплеты песни написаны на русском языке, в ее припеве поется: «Льются песни, льются вина, и стучат, стучат, стучат бокалы в такт. Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так».

Управляющая караоке-клуба заявила, что в заведении «принципиально не дают гостям петь песни на украинском языке», однако с песней Верки Сердючки «звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные».

«Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому „на автомате“ ее включил», — уточнил сотрудница «Ля-Мажор».

19 мая РИА Новости сообщило, что полиция Кубани организовала проверку после появившегося в интернете видео.

«Это строчка из государственного гимна Украины. В реестре Минюста РФ, где учтены все запрещенные в России за экстремизм материалы, гимн Украины, в целом, и эта строчка, в частности, не значится. Однако запрещен один из графических материалов запрещенного полка „Азов“, где приводится эта фраза», — указывает агентство.