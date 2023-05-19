Volkswagen продал активы в России местному инвестору

«Новый владелец приобретет все доли в российских дочерних компаниях. Сделка была одобрена российскими государственными органами», — заявили в Volkswagen.

В рамках сделки был продан завод в Калуге, инфраструктура компании-импортера (дистрибуция и послепродажный бизнес), а также склад и бизнес в сфере финансовых услуг со всеми сотрудниками.

Автомобильный концерн Volkswagen продал все свои российские активы структуре ООО «Арт-Финанс», принадлежащей локальному инвестору «Авилон». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

3 марта 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Volkswagen объявила о приостановке выпуска автомобилей на своих предприятиях в России.

Спустя год суд в Нижнем Новгороде арестовал имущество Volkswagen в России.

Под арест попали доли компании в уставном капитале нескольких компаний, объекты недвижимости, производственное оборудование и прочее движимое имущество компании, говорится в заявлении суда.

По данным суда, решение было принято в результате удовлетворения заявления «ГАЗа» о взыскании с Volkswagen 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде.