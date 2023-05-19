«Важные истории»: Россия в обход санкций закупает через Казахстан чипы и беспилотники для войны в Украине

Российская оборонная промышленность и армия, несмотря на санкции, продолжают получать микроэлектронику и беспилотники через казахстанские компании, выяснили журналисты «Важных историй», OCCRP и Der Spiegel, которые раскрыли схемы получения продукции.

Как говорится в расследовании, популярные в российской армии дроны китайской компании DJI попадают в Россию через московскую «Небесную механику». Сама китайская компания еще в конце апреля 2022 года сообщила, что прекращает поставки в Россию и Украину, чтобы предотвратить использование дронов в боевых действиях.

Как выяснили журналисты, дроны попадают в «Небесную механику» через казахстанскую компанию «Аспан арба», которая появилась в том же апреле 2022 года. Ее учредителем является владелец «Небесной механики» Илья Гольберг.

Также, по данным расследователей, схему поставок через Казахстан использует российская фирма «Стэк», которая возит комплектующие для производства электроники для ФСБ, разведки и Минобороны. «Стэк» закупается у казахстанской компании Da Group 22, а та — у немецкой Elix-st; казахстанской и немецкой фирмами владеет некая семья российских бизнесменов Чернет, утверждается в расследовании.

На вопрос журналистов, кто является владельцем Da Group, в компании Elix-st ответили, что не знают истории ее основания. В качестве доказательства того, что семья Чернет не связана с Da Group, компания отправила устаревшую выписку из государственного реестра, где владельцем был указан Дастан Ахматбеков, рассказали журналисты.

В Elix-st подтвердили отправку электронных компонентов Da Group, однако в компании утверждают, что они были предназначены «для видеорегистраторов».

Как подсчитали «Важные истории», проанализировав данные Бюро национальной статистики Казахстана, объем поставок микросхем из Казахстана в 2022 году достиг $18 млн, а дронов — $1,23 млн. Журналисты обращают внимание, что до февраля 2022 года, вероятно, Россия совсем не покупала дроны в Казахстане.