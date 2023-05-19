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НовостиОбщество

В Белгородской области мужчина получил ранения руки и ноги в результате обстрела

В Белгородской области в результате обстрела села Старый Хутор Валуйского округа пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Мужчину в состоянии средней степени тяжести везут в больницу.

Также в одном частном доме после обстрела выбиты окна, посечены фасад и забор. Осколками снаряда повреждены автомобиль и линия электропередачи, рассказал Гладков.

Ранее сегодня, по данным властей, в Шебекинском городском округе система ПВО сбила БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Другой беспилотник упал в Белгороде во двор многоквартирного дома.

«По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа», — написал Гладков.

Вчера в селе Шаталовка в Старооскольском округе раздался громкий взрыв. На его месте в лесу нашли воронку 5 на 15 метров, с осколками. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Также вчера в Белгородской области погибли женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам.

Также был ранен супруг погибшей женщины. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения.

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В Белгородской области в результате обстрела села Старый Хутор Валуйского округа пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Мужчину в состоянии средней степени тяжести везут в больницу.

Также в одном частном доме после обстрела выбиты окна, посечены фасад и забор. Осколками снаряда повреждены автомобиль и линия электропередачи, рассказал Гладков.

Ранее сегодня, по данным властей, в Шебекинском городском округе система ПВО сбила БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Другой беспилотник упал в Белгороде во двор многоквартирного дома.

«По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа», — написал Гладков.

Вчера в селе Шаталовка в Старооскольском округе раздался громкий взрыв. На его месте в лесу нашли воронку 5 на 15 метров, с осколками. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Также вчера в Белгородской области погибли женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам.

Также был ранен супруг погибшей женщины. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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