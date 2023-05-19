В Белгородской области мужчина получил ранения руки и ноги в результате обстрела

В Белгородской области в результате обстрела села Старый Хутор Валуйского округа пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Мужчину в состоянии средней степени тяжести везут в больницу.

Также в одном частном доме после обстрела выбиты окна, посечены фасад и забор. Осколками снаряда повреждены автомобиль и линия электропередачи, рассказал Гладков.

Ранее сегодня, по данным властей, в Шебекинском городском округе система ПВО сбила БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Другой беспилотник упал в Белгороде во двор многоквартирного дома.

«По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа», — написал Гладков.