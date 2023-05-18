В Белгородской области два человека погибли в результате обстрела

В Белгородской области в результате обстрела села Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два местных жителя. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
В селе Нижнее Березово погибли женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам, рассказал губернатор.
Также был ранен супруг погибшей женщины. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения.
«Снаряды "Града" пришлись только по огороду погибших жителей», — написал Гладков.
Ранее сегодня под обстрел в Белгородской области попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.
По данным властей, пострадавших нет. Есть повреждение сетей газо- и электроснабжения.
Вчера в селе Черемошное Белгородской области мужчина наступил на противопехотную мину.
«Местный житель косил траву в овраге, наступил на "лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу», — заявил Гладков.
В Белгородской области в результате обстрела села Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два местных жителя. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
В селе Нижнее Березово погибли женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам, рассказал губернатор.
Также был ранен супруг погибшей женщины. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения.
«Снаряды "Града" пришлись только по огороду погибших жителей», — написал Гладков.
Ранее сегодня под обстрел в Белгородской области попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.
По данным властей, пострадавших нет. Есть повреждение сетей газо- и электроснабжения.
Вчера в селе Черемошное Белгородской области мужчина наступил на противопехотную мину.
«Местный житель косил траву в овраге, наступил на "лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу», — заявил Гладков.