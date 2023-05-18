В Белгородской области два человека погибли в результате обстрела

В Белгородской области в результате обстрела села Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два местных жителя. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — написал Гладков в своем телеграм-канале.