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НовостиОбщество

В Белгородской области два человека погибли в результате обстрела

В Белгородской области в результате обстрела села Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два местных жителя. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

обновлено в 20:57 мск

В селе Нижнее Березово погибли женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам, рассказал губернатор.

Также был ранен супруг погибшей женщины. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения.

«Снаряды "Града" пришлись только по огороду погибших жителей», — написал Гладков.

Ранее сегодня под обстрел в Белгородской области попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.

По данным властей, пострадавших нет. Есть повреждение сетей газо- и электроснабжения.

Вчера в селе Черемошное Белгородской области мужчина наступил на противопехотную мину.

«Местный житель косил траву в овраге, наступил на "лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу», — заявил Гладков.

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В Белгородской области в результате обстрела села Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два местных жителя. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

обновлено в 20:57 мск

В селе Нижнее Березово погибли женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам, рассказал губернатор.

Также был ранен супруг погибшей женщины. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения.

«Снаряды "Града" пришлись только по огороду погибших жителей», — написал Гладков.

Ранее сегодня под обстрел в Белгородской области попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.

По данным властей, пострадавших нет. Есть повреждение сетей газо- и электроснабжения.

Вчера в селе Черемошное Белгородской области мужчина наступил на противопехотную мину.

«Местный житель косил траву в овраге, наступил на "лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу», — заявил Гладков.

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