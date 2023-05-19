Суд в Казахстане оправдал мужчину, заставлявшего беременную жену заниматься оральным сексом с его другом на видео

Суд района Алихан Бокейхан города Караганды оправдал местного жителя, который избивал свою беременную жену и заставлял заниматься оральным сексом с ним и его другом. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде решили, что действия мужчин «не образуют состава уголовного правонарушения», так как в жалобе не расписан способ совершения правонарушения, а именно, в чем заключался шантаж.

Мужа и его друга обвиняли в в понуждении к совершению действий сексуального характера путем шантажа либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшей (ч.1 ст. 123 УК). Как считает следствие, утром 11 февраля 2022 года они принудили к оральному сексу женщину, находившуюся на шестом месяце беременности. При этом муж потерпевшей снимал все на камеру для того, чтобы потом показать это ее родственникам.

Агентство КазТАГ обратило внимание, что в январе 2023 года мужчину приговорили к трем годам колонии за избиение жены. Как сообщили в суде, смягчающим вину стало «чистосердечное раскаяние подсудимого» и наличие у него несовершеннолетних детей. По данным суда, 10 февраля 2022 года мужчина с его другом и женой сидели в автомобиле у кафе. После муж с женой поссорились и тот ее избил.