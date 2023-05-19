Секретные расходы российского бюджета с начала года превысили 3 трлн рублей, подсчитал The Bell на основе данных портала «Электронный бюджет».

Всего с начала года расходы бюджета составили 11,9 трлн рублей, по отдельным направлениям в данных разбиты расходы только на 8,8 трлн рублей. Оставшиеся 3,1 трлн рублей — секретная часть, отмечает The Bell.

Большая часть закрытых статей бюджета приходится на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, однако теперь туда добавились и расходы, косвенно связанные с войной, заявляла Bloomberg экономист Александра Осмоловская-Суслина. В частности, это могут быть расходы на содержание оккупированных территорий Украины.

Еще в конце марта на «секретные» статьи приходилась почти треть общих трат бюджета. Теперь, как проанализировал The Bell, эта доля снизилась до 26%, однако в абсолютных цифрах эти расходы по-прежнему на первом месте.

В частности, больше всего государство потратило на социальную политику (сюда входят, например, пенсии — 2,9 трлн рублей), национальную экономику (1,09 трлн) и незасекреченные расходы на национальную оборону (804,2 млрд).