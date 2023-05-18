ВС РФ в девятый раз с начала мая обстреляли Украину ракетами. Один человек погиб

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08:44 МСК Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Повреждения получил инфраструктурный объект, сообщили в областной администрации. Никто не пострадал. Информация про повреждения устанавливается, говорится в сообщении ОВА.

09:10 МСК Силами ПВО ночью над Украиной были уничтожены 29 крылатых ракет из 30, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также уничтожили два дрона Shahed и два разведывательных БПЛА, добавил он.

09:38 МСК В результате ночного обстрела ВС РФ в Кировоградской области повреждено три дома и одно здание, где начался пожар. Спасательные подразделения тушили его несколько часов.

Жителей близлежащих дворов эвакуировали. Никто не пострадал, рассказал руководитель обладминистрации Андрей Райкович.

«Силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник в Кропивницком районе. Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения», — говорится в сообщении.



