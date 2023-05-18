ВС РФ в девятый раз с начала мая обстреляли Украину ракетами. Один человек погиб

Вооруженные силы РФ ночью атаковали города Украины ракетами. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.
08:44 МСК Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Повреждения получил инфраструктурный объект, сообщили в областной администрации. Никто не пострадал. Информация про повреждения устанавливается, говорится в сообщении ОВА.
09:10 МСК Силами ПВО ночью над Украиной были уничтожены 29 крылатых ракет из 30, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также уничтожили два дрона Shahed и два разведывательных БПЛА, добавил он.
09:38 МСК В результате ночного обстрела ВС РФ в Кировоградской области повреждено три дома и одно здание, где начался пожар. Спасательные подразделения тушили его несколько часов.
Жителей близлежащих дворов эвакуировали. Никто не пострадал, рассказал руководитель обладминистрации Андрей Райкович.
«Силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник в Кропивницком районе. Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения», — говорится в сообщении.
Об атаке на украинскую столицу сообщили власти Киева. Оперативное командование ВСУ «Юг» рассказало, что российские войска обстреляли Одессу, в результате один человек погиб, двое получили ранения.
В Киевской военной городской администрации (КВГА) заявили, что падение обломков снарядов зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Дарницком загорелся гаражный кооператив, пожар уже ликвидировали. В других раонах, предположительно, обломки могли упасть на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.
По словам главы КВГА Сергея Попко, российская армия осуществила атаку из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, а так же, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет ВС РФ задействовали разведывательные беспилотники.
Силы ПВО Украины уничтожили все воздушные цели над Киевом, заявили в КВГА.
В ОК «Юг» рассказали, что ночью российская ракета попала в промышленный объект в Одессе.
«Атака происходила с использованием разных ракет по разным направлениям.
Большинство уничтожено ПВО, но, к сожалению, попадание в промышленную инфраструктуру. Один мирный житель погиб, двое ранены», — говорится в сообщении.
Также корреспонденты «Суспильне» сообщали о звуках взрывов в Харькове, Винницкой и Хмельницкой областях. Глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов сообщил, что силы ПВО в регионе «отрабатывают воздушные цели».
Во вторник российская армия обстреляла Киев ракетами и беспилотниками. В Соломенском районе украинской столицы пострадали три человека. Также обломки ракет упали на территории городского зоопарка. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские силы ПВО уничтожили 18 из 18 воздушных целей. Позже Генштаб ВСУ уточнил, что были сбиты 25 воздушных целей из 27.
Вооруженные силы РФ ночью атаковали города Украины ракетами. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.
08:44 МСК Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Повреждения получил инфраструктурный объект, сообщили в областной администрации. Никто не пострадал. Информация про повреждения устанавливается, говорится в сообщении ОВА.
09:10 МСК Силами ПВО ночью над Украиной были уничтожены 29 крылатых ракет из 30, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также уничтожили два дрона Shahed и два разведывательных БПЛА, добавил он.
09:38 МСК В результате ночного обстрела ВС РФ в Кировоградской области повреждено три дома и одно здание, где начался пожар. Спасательные подразделения тушили его несколько часов.
Жителей близлежащих дворов эвакуировали. Никто не пострадал, рассказал руководитель обладминистрации Андрей Райкович.
«Силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник в Кропивницком районе. Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения», — говорится в сообщении.
Об атаке на украинскую столицу сообщили власти Киева. Оперативное командование ВСУ «Юг» рассказало, что российские войска обстреляли Одессу, в результате один человек погиб, двое получили ранения.
В Киевской военной городской администрации (КВГА) заявили, что падение обломков снарядов зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Дарницком загорелся гаражный кооператив, пожар уже ликвидировали. В других раонах, предположительно, обломки могли упасть на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.
По словам главы КВГА Сергея Попко, российская армия осуществила атаку из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, а так же, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет ВС РФ задействовали разведывательные беспилотники.
Силы ПВО Украины уничтожили все воздушные цели над Киевом, заявили в КВГА.
В ОК «Юг» рассказали, что ночью российская ракета попала в промышленный объект в Одессе.
«Атака происходила с использованием разных ракет по разным направлениям.
Большинство уничтожено ПВО, но, к сожалению, попадание в промышленную инфраструктуру. Один мирный житель погиб, двое ранены», — говорится в сообщении.
Также корреспонденты «Суспильне» сообщали о звуках взрывов в Харькове, Винницкой и Хмельницкой областях. Глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов сообщил, что силы ПВО в регионе «отрабатывают воздушные цели».
Во вторник российская армия обстреляла Киев ракетами и беспилотниками. В Соломенском районе украинской столицы пострадали три человека. Также обломки ракет упали на территории городского зоопарка. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские силы ПВО уничтожили 18 из 18 воздушных целей. Позже Генштаб ВСУ уточнил, что были сбиты 25 воздушных целей из 27.