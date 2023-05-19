Производитель двигателей для российских ракет подал в суд на команду Навального, которая нашла у главного конструктора особняк и бизнес в Великобритании

Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», производящий двигатели для российских ракет, подал иск к команде Алексея Навального. Об этом сообщили сами расследователи.

Согласно информации в картотеке арбитражного суда Москвы, сам иск был подан 14 апреля. Ответчиками в нем указаны экс-координатор штаба Навального в Казани Олег Емельянов, политик Руслан Шаведдинов, канал «Навальный Live», YouTube LLC, а также сам Алексей Навальный.

Как обратила внимание «Верстка», суд оставил иск без движения, так как «Союз» потребовал опровержения, но не указал, что именно требуется опровергнуть.

В феврале команда Навального выпустила расследование, посвященное семье главного конструктора российского концерна «Союз» Мкртича Окрояна. Как выяснили расследователи, Окрояны владеют особняком в Великобритании стоимостью шесть млн фунтов стерлингов. Также семья владеет британской компанией Bento Minerals, которая специализируется на производстве химического сырья для строительства, очистки воды и кормов для животных.

«Союз», в частности, проектирует двигатели для ракет Х-22, которые российская армия использовала при атаке на жилой дом в Днепре в январе 2023 г. Тогда погибли 46 человек.