Приёмный день: «Вы даже не представляете, сколько детей не ходит в школу!»

Право на образование гарантируется Конституцией. Оно касается не только граждан РФ, а каждого человека. Тем не менее, одна из основных проблем, с которой сталкиваются беженцы (а иногда и граждане страны) в России, связана с доступом к образованию.

По закону школы и детские сады имеют право отказать в приеме ребенка, только если в учреждении нет мест. Но часто директора ссылаются на отсутствие регистрации у ребенка или незнание русского языка.

Разобраться с этой проблемой государство, как правило, не помогает. Зато это делают наши друзья из комитета «Гражданское содействие». Совместно с ними мы делаем подкаст «Приемный день». В этом выпуске мы поговорили о проблемах с доступом к образованию.

Как образование получают беженцы из Сирии, Афганистана и Украины?

Можно ли поступить в российскую школу без знания русского языка?

И что нужно сделать, чтобы все-таки получить образование в России?

Слушайте в новом выпуске!