Приёмный день: «Вы даже не представляете, сколько детей не ходит в школу!»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И МИГРАНТАМ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И МИГРАНТАМ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ».
Право на образование гарантируется Конституцией. Оно касается не только граждан РФ, а каждого человека. Тем не менее, одна из основных проблем, с которой сталкиваются беженцы (а иногда и граждане страны) в России, связана с доступом к образованию.
По закону школы и детские сады имеют право отказать в приеме ребенка, только если в учреждении нет мест. Но часто директора ссылаются на отсутствие регистрации у ребенка или незнание русского языка.
Разобраться с этой проблемой государство, как правило, не помогает. Зато это делают наши друзья из комитета «Гражданское содействие». Совместно с ними мы делаем подкаст «Приемный день». В этом выпуске мы поговорили о проблемах с доступом к образованию.
- Как образование получают беженцы из Сирии, Афганистана и Украины?
- Можно ли поступить в российскую школу без знания русского языка?
- И что нужно сделать, чтобы все-таки получить образование в России?
Слушайте в новом выпуске!
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И МИГРАНТАМ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И МИГРАНТАМ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ».
Право на образование гарантируется Конституцией. Оно касается не только граждан РФ, а каждого человека. Тем не менее, одна из основных проблем, с которой сталкиваются беженцы (а иногда и граждане страны) в России, связана с доступом к образованию.
По закону школы и детские сады имеют право отказать в приеме ребенка, только если в учреждении нет мест. Но часто директора ссылаются на отсутствие регистрации у ребенка или незнание русского языка.
Разобраться с этой проблемой государство, как правило, не помогает. Зато это делают наши друзья из комитета «Гражданское содействие». Совместно с ними мы делаем подкаст «Приемный день». В этом выпуске мы поговорили о проблемах с доступом к образованию.
- Как образование получают беженцы из Сирии, Афганистана и Украины?
- Можно ли поступить в российскую школу без знания русского языка?
- И что нужно сделать, чтобы все-таки получить образование в России?
Слушайте в новом выпуске!
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.