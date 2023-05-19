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ПодкастЭкономика

Приёмный день: «Вы даже не представляете, сколько детей не ходит в школу!»

Как беженцы (не) получают образование в России?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И МИГРАНТАМ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И МИГРАНТАМ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ».

Право на образование гарантируется Конституцией. Оно касается не только граждан РФ, а каждого человека. Тем не менее, одна из основных проблем, с которой сталкиваются беженцы (а иногда и граждане страны) в России, связана с доступом к образованию.

По закону школы и детские сады имеют право отказать в приеме ребенка, только если в учреждении нет мест. Но часто директора ссылаются на отсутствие регистрации у ребенка или незнание русского языка.

Разобраться с этой проблемой государство, как правило, не помогает. Зато это делают наши друзья из комитета «Гражданское содействие». Совместно с ними мы делаем подкаст «Приемный день». В этом выпуске мы поговорили о проблемах с доступом к образованию.

  • Как образование получают беженцы из Сирии, Афганистана и Украины?
  • Можно ли поступить в российскую школу без знания русского языка?
  • И что нужно сделать, чтобы все-таки получить образование в России?

Слушайте в новом выпуске!

слушать подкаст «Приемный день»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И МИГРАНТАМ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И МИГРАНТАМ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ».

Право на образование гарантируется Конституцией. Оно касается не только граждан РФ, а каждого человека. Тем не менее, одна из основных проблем, с которой сталкиваются беженцы (а иногда и граждане страны) в России, связана с доступом к образованию.

По закону школы и детские сады имеют право отказать в приеме ребенка, только если в учреждении нет мест. Но часто директора ссылаются на отсутствие регистрации у ребенка или незнание русского языка.

Разобраться с этой проблемой государство, как правило, не помогает. Зато это делают наши друзья из комитета «Гражданское содействие». Совместно с ними мы делаем подкаст «Приемный день». В этом выпуске мы поговорили о проблемах с доступом к образованию.

  • Как образование получают беженцы из Сирии, Афганистана и Украины?
  • Можно ли поступить в российскую школу без знания русского языка?
  • И что нужно сделать, чтобы все-таки получить образование в России?

Слушайте в новом выпуске!

слушать подкаст «Приемный день»

Apple Podcasts || Google Podcasts || Spotify

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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