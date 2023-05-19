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МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана

МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Внимание на это обратила «Медиазона».

Фото: Медиазона

Фото: Медиазона

По какой статье именно разыскивается Хан, не уточняется. Однако в конце марта Следственный комитет заявил о возбуждении против него уголовного дела по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется»,— заявили тогда в СК.

Помимо прокурора уголовные дела возбуди в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Против судей возбуждены дела о заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК).

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МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Внимание на это обратила «Медиазона».

Фото: Медиазона

Фото: Медиазона

По какой статье именно разыскивается Хан, не уточняется. Однако в конце марта Следственный комитет заявил о возбуждении против него уголовного дела по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется»,— заявили тогда в СК.

Помимо прокурора уголовные дела возбуди в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Против судей возбуждены дела о заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК).

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