Минфин США расширил список антироссийских санкций. Россия в ответ запретила въезд в страну 500 гражданам США

Минфин США расширил список антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В него попали 46 физических лиц, включая вице-премьера Викторию Абрамченко, министра просвещения Сергея Кравцова, бывшего министра транспорта Игоря Левитина, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, помощника президента РФ Игоря Левитина, российского миллиардера Игоря Кесаева

В список попал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, возглавлявший ученый совет, в котором защищал свою диссертацию Владимир Путин. Сам университет тоже пополнил санкционный лист.

Помимо этого, санкции введены против Службы внешней разведки России, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Российского геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Под санкциями оказались «Полиметалл», золотодобывающая компания «Полюс», а также ряд компаний, обслуживающий оборонный сектор РФ.

Вскоре МИД России в качестве ответной меры объявил о запрете въезда в Россию 500 гражданам США. В список попали экс-президент Барак Обама, действующие и бывшие руководители различных уровней исполнительной власти, члены Конгресса, главы военных компаний, аналитики и научные сотрудники американских организаций.

Также в ведомстве заявили об отклонении очередного запроса посольства США о консульском посещении арестованного за шпионаж журналиста WSJ Эвана Гершковича. Мера была принята в ответ на невыдачу виз журналистам из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявили в МИД.