FT: организаторы ПМЭФ включили в программу ряд западных спикеров, которые отказались от участия в форуме

Организаторы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) внесли в программу ряд западных спикеров, которые не собираются принимать участие в мероприятии. Об этом сообщает Financial Times.

В частности, с подобными заявлениями выступили бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, исполнительный директор Lucid Motors Питер Роулинсон и профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Шмидт, один из наиболее известных предполагаемых гостей, не получал официального приглашения, пишет издание со ссылкой на источник.

Также от участия в форуме отказались британский ученый Стивен Вольфрам и исследователь ИИ Элиэзер Юдковски.

По версии FT, это свидетельствует о том, что бренд Кремля остается токсичным после вторжения в Украину, несмотря на желание России восстановить связи с мировыми бизнес-лидерами.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют интерес к форуму, однако Кремль не будет называть их имена из-за опасений, что «их просто живьем съедят». Он и организаторы форума не ответили на запрос о комментариях, пишет FT.



В списке гостей форума преобладают высокопоставленные лица из «дружественных стран», в частности из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и Китая, которые углубили свои торговые отношения с Россией. Однако, как отмечает издание, даже среди них нет чиновников рангом выше министерского уровня за исключением первой леди Бурунди.