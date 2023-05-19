FT: ЧВК «Вагнер» закупила 20 тысяч защитных шлемов в Китае, несмотря на санкции

Связанная с ЧВК «Вагнер» компания в прошлом году закупила 20 тысяч защитных шлемов в Китае, несмотря на санкции. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно проанализированным таможенным декларациям, компания Broker Expert купила 20 тысяч шлемов суммарной стоимостью чуть более 2 миллионов долларов у небольшой китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export в ноябре и декабре прошлого года. Китайская компания утверждает, что они предназначены для «игрового использования».

Кроме того, как пишет издание, Broker Expert отправляла в обход санкций товары в ЦАР через Камерун для обеспечения своих операций в регионе.

В своем комментарии изданию глава ЧВК заявил, что никогда не слышал названия этой компании.

«То, что Пригожин до сих пор может задействовать вооруженных подрядчиков в Украине и по крайней мере в трех африканских странах, закупать оборудование в Китае и контрабандой перевозить ресурсы, показывает, насколько прочную сеть он создал», — заявил изданию Марсель Плихта, научный сотрудник Центра глобального права и управления при Университете Сент-Эндрюса.