Экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова перевели на строгие условия содержания в карельской колонии

Экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам заключения по делу о руководстве «нежелательной» организацией, перевели на строгие условия содержания в ИК-7 в Карелии. Об этом «Новой газете Европа» сообщила соратница политика Татьяна Усманова.
Фото: «Команда Пивоварова»
Телеграм-канал в поддержку политика опубликовало его письмо. В нем Пивоваров пишет, что он — единственный заключенный колонии в Сегеже, который находится на строгих условиях содержания.
Теперь ему можно получать только три передачи в год (заключенным, которых содержат в обычных условиях — шесть). Также по два с половиной часа разрешают смотреть телевизор — но он показывает только один телеканал. Пивоваров рассказал, что так ему удалось посмотреть «пару боевиков» на РЕН ТВ и новости на канале «Звезда».
Андрея Пивоварова этапировали в ИК-7 в Сегеже в январе. Сразу после прибытия его отправили в помещение камерного типа (ПКТ) до конца апреля. Позже его близкие рассказали, что политика в ходе этапирования дважды помещали в штрафной изолятор.
В ноябре 2022 года Краснодарский краевой суд оставил приговор Пивоварову, вынесенный в июле, без изменений. Следствие утверждало, что политик в августе 2020 года разместил в открытом доступе «сведения агитационного характера» в поддержку «нежелательной» организации — около 30 постов в фейсбуке. Его осудили на четыре года колонии.
В последнем слове в ходе апелляции Пивоваров заявил, что не согласен не только с приговором, но и с самим существованием статьи об осуществлении деятельности «нежелательной» организации (284.1 УК). Он отметил, что статья была создана властями специально для борьбы с «Открытой Россией».
Экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам заключения по делу о руководстве «нежелательной» организацией, перевели на строгие условия содержания в ИК-7 в Карелии. Об этом «Новой газете Европа» сообщила соратница политика Татьяна Усманова.
Фото: «Команда Пивоварова»
Телеграм-канал в поддержку политика опубликовало его письмо. В нем Пивоваров пишет, что он — единственный заключенный колонии в Сегеже, который находится на строгих условиях содержания.
Теперь ему можно получать только три передачи в год (заключенным, которых содержат в обычных условиях — шесть). Также по два с половиной часа разрешают смотреть телевизор — но он показывает только один телеканал. Пивоваров рассказал, что так ему удалось посмотреть «пару боевиков» на РЕН ТВ и новости на канале «Звезда».
Андрея Пивоварова этапировали в ИК-7 в Сегеже в январе. Сразу после прибытия его отправили в помещение камерного типа (ПКТ) до конца апреля. Позже его близкие рассказали, что политика в ходе этапирования дважды помещали в штрафной изолятор.
В ноябре 2022 года Краснодарский краевой суд оставил приговор Пивоварову, вынесенный в июле, без изменений. Следствие утверждало, что политик в августе 2020 года разместил в открытом доступе «сведения агитационного характера» в поддержку «нежелательной» организации — около 30 постов в фейсбуке. Его осудили на четыре года колонии.
В последнем слове в ходе апелляции Пивоваров заявил, что не согласен не только с приговором, но и с самим существованием статьи об осуществлении деятельности «нежелательной» организации (284.1 УК). Он отметил, что статья была создана властями специально для борьбы с «Открытой Россией».