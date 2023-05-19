Экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова перевели на строгие условия содержания в карельской колонии

Экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам заключения по делу о руководстве «нежелательной» организацией, перевели на строгие условия содержания в ИК-7 в Карелии. Об этом «Новой газете Европа» сообщила соратница политика Татьяна Усманова.

Телеграм-канал в поддержку политика опубликовало его письмо. В нем Пивоваров пишет, что он — единственный заключенный колонии в Сегеже, который находится на строгих условиях содержания.

Теперь ему можно получать только три передачи в год (заключенным, которых содержат в обычных условиях — шесть). Также по два с половиной часа разрешают смотреть телевизор — но он показывает только один телеканал. Пивоваров рассказал, что так ему удалось посмотреть «пару боевиков» на РЕН ТВ и новости на канале «Звезда».

Андрея Пивоварова этапировали в ИК-7 в Сегеже в январе. Сразу после прибытия его отправили в помещение камерного типа (ПКТ) до конца апреля. Позже его близкие рассказали, что политика в ходе этапирования дважды помещали в штрафной изолятор.