Власти Киева: ВС РФ обстреляли столицу Украины ракетами и БПЛА. В Соломенском районе пострадали три человека

Российская армия обстреляла Киев ракетами и беспилотниками. По предварительной информации, в Соломенском трое пострадавших. Об этом сообщают Киевская городская военная администрация (КГВА) и мэр города Виталий Кличко .

В Шевченковском районе на территорию зоопарка рухнули обломки ракеты. О пострадавших ничего не известно.

Также в Соломенском районе, предварительно в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких автомобилей. Повреждено здание площадью 200 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован.

По данным главы КГВА Сергея Попко, предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах украинской столицы.

В Дарницком районе из-за падения ракеты повреждены два автомобиля. Информации о пострадавших также нет.

Обломки БпЛА упали в лесопарковой зоне в Дарницком районе. О возгорании не сообщается.

Это была восьмая по счету воздушная атака на Киев с начала мая. «Она была исключительной по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени», — говорится в сообщении КГВА.

По предварительной информации, подавляющее большинство целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.