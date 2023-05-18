Во время наводнения в северной Италии погибли девять человек, еще 20 тысяч эвакуированы

В результате сильного наводнения в регионе Эмилия-Романья на севере Италии погибли минимум девять человек, еще 20 тысяч были эвакуированы из своего жилья, сообщает агентство Reuters. Министр гражданской обороны Италии Нелло Музумечи сообщил, что всего за 36 часов в некоторых районах выпала половина среднегодового объема осадков. В итоге более 20 рек Эмилии-Романьи вышли из берегов, затапливая города и сельскохозяйственные угодья. Сейчас в регионе объявлен красный уровень погодной опасности.

«Мы сталкиваемся с катастрофическими событиями, которых, вероятно, раньше не было», — прокомментировал глава региона Стефано Боначчини. Он отметил, что дожди, из-за которых началось наводнение, стали слабее. Тем не менее уровень воды в реках продолжает расти. Министр гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи рассказал, что для восстановления региона может понадобиться около 23 миллионов долларов. Правительство уже объявило, что для пострадавших приостановят налоговые и ипотечные платежи.