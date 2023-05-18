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НовостиОбщество

Власти Харьковской области заявили о гибели одного и ранении двух человек в результате ракетного удара

В результате ракетного удара по селу Циркуны в Харьковской области один человек погиб, двое местных жителей пострадали. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

«Погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — подтвердили местные власти.

По словам Синегубова, зафиксировано попадание снаряда в частный жилой дом. Глава администрации призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

Ночью ВС РФ в девятый раз с начала мая обстреляли Украину ракетами. Один человек погиб, двое пострадали.

Силами ПВО ночью над Украиной были уничтожены 29 крылатых ракет из 30, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также уничтожили два дрона Shahed и два разведывательных БПЛА, добавил он.

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В результате ракетного удара по селу Циркуны в Харьковской области один человек погиб, двое местных жителей пострадали. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

«Погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — подтвердили местные власти.

По словам Синегубова, зафиксировано попадание снаряда в частный жилой дом. Глава администрации призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

Ночью ВС РФ в девятый раз с начала мая обстреляли Украину ракетами. Один человек погиб, двое пострадали.

Силами ПВО ночью над Украиной были уничтожены 29 крылатых ракет из 30, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также уничтожили два дрона Shahed и два разведывательных БПЛА, добавил он.

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