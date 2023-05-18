Власти Харьковской области заявили о гибели одного и ранении двух человек в результате ракетного удара

В результате ракетного удара по селу Циркуны в Харьковской области один человек погиб, двое местных жителей пострадали. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

«Погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — подтвердили местные власти.

По словам Синегубова, зафиксировано попадание снаряда в частный жилой дом. Глава администрации призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.