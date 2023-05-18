«Верстка»: ЛДПР готовит законопроект, который введет в УК понятие «русофобия». За нее предлагают лишать свободы на срок до пяти лет

Фракция ЛДПР в Госдуме готовит законопроект, который введет в УК понятие «русофобия». Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на источники в Госдуме и администрации президента.

Как пишет издание, поправки о наказании за «русофобию» могут появиться в ст. 280 («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») или в ст. 136 УК («нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»). За нарушение могут штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, лишать свободы на срок до пяти лет, запретить занимать определенные должности, а также отправлять на принудительные работы.

По словам источников «Верстки», под «русофобией» в УК РФ могут пониматься действия и высказывания, направленные против российских граждан.

В частности, «русофобией» могут счесть решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме этого, под это могут подпадут высказывания и работа некоторых «иноагентов», открытых сторонников победы Украины над Россией, а также факты «давления» на россиян, пишет «Верстка».

«Я думаю, термины [в законопроекте] будут достаточно расплывчатыми, чтобы применять их против того, кого нужно, без особых людей», — заявил собеседник издания.