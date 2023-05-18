«Важные истории»: российские власти заказали опрос об отношении студентов к войне в Украине, Путину и эмиграции

Информацию об опросе опубликовали на платформе «Неравнодушный человек». Организаторами опроса выступили ВЦИОМ, Минобрнауки, Минпросвещения и Томский государственный университет. Официально опрос позиционировался как исследование о качестве образования, медиапотребления, социально-психологического самочувствия респондентов. В некоторых университетах прохождение опроса было принудительным, а для участия в исследовании нужно было пройти регистрацию по номеру телефона или через «Вконтакте». Проект начался в апреле и пройдет до ноября 2023 года.

Администрация президента РФ, Минобрнауки и Минпросвещения заказали проведение соцопроса об отношении к стране, президенту и эмиграции в более чем 500 университетах России и оккупированных регионов. На то, что данные проекта оказались в публичном доступе, обратили внимание «Важные истории».

«Важные истории» также обнаружили и проанализировали ответы студентов и преподавателей на некоторые вопросы из первого этапа исследования. Журналисты обращают внимание, что данные были представлены уже в агрегированном виде.

Оказалось, что часть респондентов задумываются об эмиграции. Так, в НИУ ВШЭ уехать из России хотят 58% опрошенных.

О доверии к лидеру страны высказались 64% респондентов. В НИУ ВШЭ по решению администрации университета решили не интересоваться этим вопросом.

Также респондентам предлагали выбрать наиболее важные для них понятия. Больше половины выбрали «любовь, отношения, семью» и «самореализацию, разностороннее развитие». Меньше всего набрали понятия, связанные с государством.

На вопрос, какими словами можно описать положение дел в России, треть респондентов выбрали «кризис» и «упадок». Меньше всего голосов набрало «стабильность» — всего 8%.

Также в исследовании были креативные вопросы — в них просили соотнести абстрактные фигуры с понятиями «будущее России» и «отъезд из России».

Ранее «Медуза» получила результаты закрытого соцопроса, проводившегося ФСО по заказу Кремля. По этим данным, за мирные переговоры с Украиной на осень 2022 года выступали около 55% граждан России, а за продолжение войны — лишь 25%.