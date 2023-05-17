В Белгородской области мужчина наступил на мину. Ему оторвало стопу

В селе Черемошное Белгородской области местный житель наступил на противопехотную мину. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Местный житель косил траву в овраге, наступил на "лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу», — заявил Гладков. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в противошоковой операционной, ему оказывают медицинскую помощь. Губернатор призвал местных жителей «воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной».