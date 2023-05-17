В Белгородской области мужчина наступил на мину. Ему оторвало стопу

В селе Черемошное Белгородской области местный житель наступил на противопехотную мину. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Местный житель косил траву в овраге, наступил на "лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу», — заявил Гладков.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в противошоковой операционной, ему оказывают медицинскую помощь.
Губернатор призвал местных жителей «воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной».
Ранее глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов попросил жителей приграничных сел не выходить на свои огороды из-за участившихся обстрелов.
«Наверно, негативный, но яркий пример — когда погиб наш житель, выйдя на огород. Поэтому призываю не только жителей Красного, а всех приграничных сел… воздержаться от выхода на свои приусадебные огороды. Ситуация непростая», — сказал Жданов.
В селе Черемошное Белгородской области местный житель наступил на противопехотную мину. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Местный житель косил траву в овраге, наступил на "лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу», — заявил Гладков.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в противошоковой операционной, ему оказывают медицинскую помощь.
Губернатор призвал местных жителей «воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной».
Ранее глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов попросил жителей приграничных сел не выходить на свои огороды из-за участившихся обстрелов.
«Наверно, негативный, но яркий пример — когда погиб наш житель, выйдя на огород. Поэтому призываю не только жителей Красного, а всех приграничных сел… воздержаться от выхода на свои приусадебные огороды. Ситуация непростая», — сказал Жданов.